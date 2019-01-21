JPEG-изображение собаки в видеоролике Ace Combat 7 стало вирусным

Токио, , 17:12 — REGNUM Пользователи обратили внимание, что в один из игровых роликов новой части авиасимулятора Ace Combat 7: Skies Unknown создатели добавили не полноценную модель собаки, а обычное JPEG-изображение. Необычный персонаж стал героем нового мема в социальных сетях.

Вскоре после релиза аркадного авиасимулятора главной темой для обсуждения среди игроков стала двумерная собака, которую заметили в одном из CGI-роликов игры. Разработчики из Bandai Namco не стали отрицать, что использовали обычное JPEG-изображение.

https://twitter.com/BandaiNamcoNO/status/1086218179498725376

«Похоже, участникам Twitch-чата Патрика Бойвина (один из первых стримеров Twitch, обративших внимание на пса, — прим. ред.) очень понравилась собака из Ace Combat 7. Он хороший, послушный JPEG-пёс. Очень верный».

Геймеры не стали критиковать авторов, отнесшись к ситуации с юмором и превратив собаку в мем.

https://twitter.com/BigTeeEff/status/1086646391890460672

https://twitter.com/DokaiTutorials/status/1086411856456036352

https://twitter.com/NM_Che56/status/1086795123516682240

https://twitter.com/Squarealex/status/1086775476125945856

Вероятно, собака, изображённая на фото — питомец одного из разработчиков игры. Сотрудник Bandai Namco рассказал в своём Twitter, что она погибла, когда игра находилась ещё в производстве. Таким образом разработчики решили увековечить её память.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборка системного блока и управление самолётом: первые анонсы игр 2019 года