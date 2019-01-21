Понедельник, 21 Января 2019 года
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В Ярославле прошли одиночные пикеты против передачи Курил Японии

Общество

Они состоялись накануне очередной встречи японского премьер-министра Синдзо Абэ с российским президентом Владимиром Путиным по будущему Курильских островов, намеченной на 22 января

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В Ярославле прошли одиночные пикеты против передачи Курил Японии
Иллюстрация: Https://kprf.ru
Пикет у памятника Ленину

Ярославль, 21 января 2019, 16:23 — REGNUM  В Ярославле прошли одиночные пикеты против передачи Курил Японии. Так, депутат областной Думы от КПРФ Алексей Филиппов встал с самодельными плакатами перед зданием правительства Ярославской области, кроме того, пикеты прошли возле Ярославского УФСБ, у памятника Владимиру Ленину и в других местах. «Курилы не сдадим», «Путин, нет госизмене, Курилы — наши!», «Курилы — это территория России» — пикетчики потребовали решать вопросы территориальной целостности России не кулуарно, а через референдум.

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Курильские острова и Япония
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