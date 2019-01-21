Ярославль, , 16:23 — REGNUM В Ярославле прошли одиночные пикеты против передачи Курил Японии. Так, депутат областной Думы от КПРФ Алексей Филиппов встал с самодельными плакатами перед зданием правительства Ярославской области, кроме того, пикеты прошли возле Ярославского УФСБ, у памятника Владимиру Ленину и в других местах. «Курилы не сдадим», «Путин, нет госизмене, Курилы — наши!», «Курилы — это территория России» — пикетчики потребовали решать вопросы территориальной целостности России не кулуарно, а через референдум.