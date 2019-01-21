Полцентнера кокаина «с ароматом банана» изъяли в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM Особо крупная партия южноамериканского кокаина изъята из незаконного оборота в Санкт-Петербурге. Ее вес составил около 50 килограммов, а стоимость на преступном рынке наркотиков, по данным СМИ — порядка 500 млн рублей. Кокаин прибыл в Петербург по морю вместе с грузом бананов.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, наркопоставка была пресечена сотрудниками Управления на транспорте МВД России по СЗФО совместно с коллегами из ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти и Северо-Западной оперативной таможни.

Тайник был найден в ходе осмотра рефрижераторного контейнера на территории таможенного терминала в районе железнодорожной станции Шушары.

«Наркотики были расфасованы в 47 брикетов и спрятаны под обшивкой контейнера, где находились коробки с бананами. Товар прибыл в Россию морским путем из Республики Эквадор», — пояснила Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ — она предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к наркотрафику, и их задержанию», — добавила официальный представитель МВД России.

Напомним, в структуре городской преступности четверть приходится на преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Ситуация с незаконным потреблением и оборотом наркотиков в Петербурге является тревожной, считает глава города Александр Беглов.

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