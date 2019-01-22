«А чем мы хуже?» — в России удивлены, почему долги за газ не списать всем

Грозный, , 03:44 — REGNUM То, что в Чечне списали долги за газ на сумму 9 млн рублей, вызвало в российском обществе одновременно шок и цепную реакцию. Ведь если жителей Чечни можно избавить от накопившихся долгов — почему на то же не могут претендовать прочие россияне? О реакции на нашумевшее решение суда Чечни пишет в своей статье корреспондент ИА REGNUM Ольга Карпова.

По мнению пресс-секретаря главы Чечни, судебное решение объективно и справедливо. Как известно, с просьбой признать долги за энергоносители безнадежными местные власти обращались еще в 2015-м, а Рамзан Кадыров неоднократно говорил, что долги за потребленный газ и электричество, предъявляемые Чечне, не обоснованы, так как в регионе отмечена высокая собираемость платежей.

При этом крупные долги накопила не только Чечня, например, по сообщению полномочного представителя президента РФ в СКФО Александра Матовников, долг субъектов данного округа на 1 мая 2018 года составил более 120 млрд рублей, из которых 95,902 млрд рублей — за газ.

Неудивительно, что формулировка решения о списании, указанной прокуратурой, и вовсе потрясла граждан России: действия «Газпрома» по массовому предъявлению требований об оплате вызывали «социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения». Выходит, социальной напряженности в других регионах власти не опасаются, задаются вопросом граждане? С заявлением в прокуратуру о рассмотрении возможности списать задолженность обратились смоленские депутаты, и кто-то даже возложил на эту инициативы надежды.

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Обратило на себя внимание и одно совпадение: в те же дни, когда пришла новость из Чечни, стало известно предложение депутата Читинской гордумы Екатерины Борисовой отключать на ночь электричество у бедняков: данную меру Борисова предложила в виде наказания тем людям, у которых нет вообще ничего, что можно было бы взыскать. Стоит ли недоумевать, что реакция на списание долгов чеченским жителям в России пошло по двум направлениям — «а чем мы хуже?» и «вот как надо заботиться о своем народе!».

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