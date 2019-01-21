На свердловском гражданском форуме не поддержали переименования области

Екатеринбург, , 16:14 — REGNUM Абсолютное большинство гостей исторической сессии областного гражданского форума не поддержали идею переименования екатеринбургских улиц и Свердловской области. Об этом заявил куратор блока, историк, активист Общероссийского народного фронта Иван Попп корреспонденту ИА REGNUM.

После подведения итогов выяснилось, что из около 120 экспертов на сессии за переименование улиц высказались лишь пять человек, за переименование области — 15 гостей, сообщил организатор.

По мнению историка, такой результат был предсказуем.

«В нашем менталитете сидит представление, что резкие двжения ведут к провокации. Если хотите переименований, то нужно спрашивать у большинства», — считает Попп.

На мероприятии присутствовал представитель екатеринбургской епархии РПЦ, который обличил Свердлова в сатанизме и революционных деяниях, однако выступление церковного деятеля не было поддержано собравшимися.

Напомним, 28 декабря 2018 года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что Свердловская область и улица Свердлова в Екатеринбурге носят «сатанинские» имена. По этой причине и регион, и улица нуждаются в переименовании, считает иерарх. Однако с мнением митрополита не согласились историки и общественники города: по их мнению, переименование спорно и с исторической, и с политической точек зрения.

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