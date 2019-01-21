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Мособлдума рассмотрит законопроект о пяти редких заболеваниях

Общество

По программе «Семь нозологий» они будут финансироваться из федерального бюджета

Красногорск, 21 января 2019, 16:22 — REGNUM  Мособлдума рассмотрит законопроект о включении пяти редких заболеваний в федеральную программу финансирования. Об этом 21 января сообщила пресс-служба Московской областной думы.

Планируется внесение изменений в закон «О здравоохранении в Московской области» для приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Напомним, в августе 2018 года был принят федеральный закон о расширении программы «Семь высокозатратных нозологий» ещё пятью заболеваниями: гемолитико-уремическим синдромом; юношеским артритом с системным началом; мукополисахаридозом I, II и IV типов.

«Расширение перечня позволит увеличить число редких заболеваний, которые мы будем финансировать из регионального бюджета. У нас есть еще 223 заболевания, которые также признаны редкими, и больные которые также нуждаются в финансировании», — заявил глава комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев («Единая Россия»).

Соответствующие изменения в региональном законе планируется рассмотреть на заседании Мособлдумы 24 января.

Читайте подробнее: Госдума расширяет список заболеваний в программе «Семь нозологий»

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Региональное законодательство
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