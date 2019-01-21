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WhatsApp ограничит права пользователей в рассылке спама

Общество

Пользователи Android получат соответствующее обновление уже 21 января

WhatsApp ограничит права пользователей в рассылке спама
antonbe
Whatsapp

Вашингтон, 21 января 2019, 15:54 — REGNUM  Принадлежащий компании Facebook популярный мессенджер WhatsApp намерен ограничить возможность пользователей пересылать сообщения. Об этом сообщает 21 января Reuters.

Отмечается, что в рамках борьбы со спамом и дезинформацией пользователям сервиса будет разрешено делать рассылку максимум пяти контактам. Сообщается, что пользователи Android получат соответствующее обновление уже 21 января, пользователи iOS — позже.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа 2018 года стало известно о том, что мессенджер WhatsApp больше не будет использовать технологию сквозного шифрования сообщений пользователей. Благодаря нововведению спецслужбы смогут легко получить доступ к перепискам всех пользователей.

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