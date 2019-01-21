Калужские почтальоны доставят поздравления защитникам блокадного Ленинграда

Калуга, , 15:52 — REGNUM Калужский филиал Почты России с 21 по 27 января доставит поздравления президента России Владимира Путина ветеранам блокадного Ленинграда, проживающим в Калужской области. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк. На лицевой стороне открытки изображена медаль «За оборону Ленинграда», а также черно-белая фотография с жителями Ленинграда, приветствующими освобождавшие город воинские части, на оборотной стороне открытки размещены кадры фотохроники Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

«Адресаты получат письма с поздравлениями президента Российской Федерации Владимира Путина лично в руки. Если ветераны будут отсутствовать по указанным адресам в эти дни, Почта России осуществит повторную доставку неоднократно. Сотрудники Почты России сделают все возможное для вручения поздравлений президента России ветеранам», — сказала Ольга Строк.

Напомним, Почта России планирует доставить более 100 тысяч персональных президентских поздравлений, в дни, когда будет отмечаться 75-летие снятия блокады города на Неве. Поздравления получат ветераны Великой Отечественной войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда».