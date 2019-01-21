В Барануле закрыли еще одно дело за «репосты»

Барнаул, , 16:10 — REGNUM Железнодорожный районный суд Барнаула прекратил уголовное дело в отношении местного жителя Даниила Маркина, которого судили из-за мемов в соцсетях. Причиной этого стала частичная декриминализация статьи 282 об экстремизме, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр суда.

Сам Маркин на своей странице во «ВКонтакте» написал, что дело закрыли без компенсаций. Однако у молодого человека «не осталось сил, чтобы судиться еще один год ради возможных 100 тыс. рублей».

Даниила Маркина начали судить в июле 2018 года. Ему предъявили обвинение в экстремизме из-за публикации изображения Джона Сноу из сериала «Игра Престолов», над головой которого нарисован нимб, и еще нескольких десятков мемов на религиозную тематику. Дело Маркина приобрело широкий общественный резонанс после возбуждения аналогичного уголовного дела в отношении еще одной жительницы Барнаула Марии Мотузной, которую также судили из-за картинок на религиозную тематику. В начале января её исключили из списка экстремистов.

Напомним, в конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации 282-й статьи УК РФ. Согласно документу, следствие не может возбуждать уголовное дело в отношении лиц, впервые нарушивших закон, при условии, что их деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». Нарушителя сначала нужно будет привлечь к административной ответственности, а уголовное дело можно будет открывать только в случае рецидива.

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