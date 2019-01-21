Цепная «газовая» реакция: «Почему Чечне можно, а Пермскому краю нельзя?»

Пермь, , 15:23 — REGNUM В Пермском крае депутат Заксобрания Александр Григоренко (ЛДПР) последовал примеру коллег из других регионов и направил запрос в региональную прокуратуру по поводу возможного списания долгов за газ для населения края. Об этом он сообщил на персональной странице в соцсети.

«И дело тут даже не в том, что есть юридические основания для такого списания. Всё-таки нет, хотя для народа было бы хорошо. А я за народ.

Просто мы живем в стране, где по Конституции все регионы равны и не важно, где они находятся, на Кавказе или на Урале. И когда прокуратура Чеченской Республики принимает решение о прощении долгов за газ для жителей этого региона Российской Федерации, то возникает закономерный вопрос — почему Чечне можно, а Пермскому краю нельзя? Надеюсь, уважаемая мной прокуратура Пермского края ответит мне на этот запрос», — сказал Григоренко.

В запросе депутат указал, что объём долга за газ, который потребили местные жители, на 1 декабря 2018 года, составлял более 3 млрд рублей, это сказывается на уровне социальной напряжённости в обществе. Александр Григоренко просит пермскую прокуратуру провести проверку аналогичную той, что прошла в Чечне, и проверить исполнение установленных законодательством и внутриведомственными документами действий, необходимых для списания дебиторской задолженности населения.

На странице депутата разгорелась целая дискуссия о том, что такие решения, как в Чечне, могут сказаться на платёжной дисциплине населения, которое исправно платило за потреблённые ресурсы. Один из пользователей не исключает, что после таких обращений в прокуратуру народ может перестать платить за газ, свет и другие коммунальные услуги. В свою очередь Григоренко считает, что «люди перестанут платить за газ не после таких обращений, а после таких решений, как решение уважаемой прокуратуры уважаемой Чеченской Республики».

Напомним, решение о списание долгов в 9 млрд рублей за газ в Чечне вызвало широкий общественный резонанс. То, что ООО «Газпром межрегион газ» заявило о намерении обжаловать судебное решение, осталось без особого внимания. На решение суда откликнулись другие региона. Последовала цепная реакция. Так, о списании долга уже попросили в Смоленской области, Чувашии, Ивановской области, Забайкалье и Свердловской области.

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