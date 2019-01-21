Система идентификации ужесточится: эксперт об «интернете по паспорту»

Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Система идентификации пользователей с большой долей вероятности будет ужесточаться, пользоваться устройством получения информации без предварительной регистрации, скорее всего, будет невозможно, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 21 января, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя заявления министра культуры о предстоящем исчезновении анонимности в интернете.

Ранее Владимир Мединский в интервью ТАСС назвал интернет «излишне свободной» зоной, которая нуждается в большем регулировании, и предположил, что в ближайшем будущем, «еще при нашей с вами жизни», регулирование будет ужесточаться, причем во всем мире, так что в недалеком будущем в интернет будут ходить «по паспорту».

«В ближайших трендах — развитие дополненной и виртуальной реальности. И там система идентификации, конечно, с большой долей вероятности будет более серьезной, чем сейчас.

При этом я не думаю, что есть перспективы ограничений по возрастному цензу. Иначе дети, упрощенно говоря, создадут свой интернет.

Если же говорить об отслеживании злоумышленников, то проблем с этим нет и сейчас. Телефоны работают с сим-картами, купить сим-карту без паспорта с каждым годом все сложнее. Через некоторое время сим-карты исчезнут, но пользоваться конечным устройством получения информации без предварительной регистрации будет невозможно.

Пугает ли все это пользователей? Если вы не покушаетесь на свержение строя, то государству совершенно все равно, что вы делаете в интернете. А если покушаетесь, то у органов безопасности достаточно способов найти вас и без идентификации», — отметил Андрей Рябых.