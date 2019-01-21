В Москве собирают митинг против высотки и за детский сад

Москва, , 15:09 — REGNUM В районе Раменки Москвы планируют провести митинг против строительства высотного дома на Мичуринском проспекте. Видеообращение жителей опубликовано в социальных сетях.

Активисты подчёркивают, что массовое мероприятие согласовано с властями. Оно назначено на 19:00 23 января.

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«Жители района просят выполнить свои обязательства, которые были утверждены в плане застройки этого участка в виде детского образовательного учреждения», — рассказал на камеру один из жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки возведения многоэтажного жилого дома в районе Раменки встретили активное сопротивление местных жителей. Они неоднократно выступали с заявлениями, что возведение нового жилого дома приведёт к ухудшению качества их жизни. Горожане проводят пикеты и несут дежурства возле объекта. Иногда противостояние принимает острый характер, на место приезжает полиция.

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