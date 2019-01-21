«Армия освобождения Колумбии» признала ответственность за взрыв в Боготе

Богота, , 15:01 — REGNUM Колумбийская леворадикальная организация «Армия освобождения Колумбии» (ELN) признала ответственность за взрыв у здания полицейской академии в Боготе, сообщает Би-Би-Си 21 января.

На веб-сайте ELN появилась статья, в которой повстанцы берут ответственность за атаку на себя. В тексте говорится, что полицейская академия — это «военное учреждение», где воспитывают офицеров полиции, «которые потом проводят боевую разведку, военные операции, активно участвуют в борьбе с повстанцами».

«Поэтому операция, проводимая против указанных учреждений и войск, является законной в рамках военного права. Не было никаких жертв среди мирного населения», — говорится в заявлении ELN.

Как сообщало ИА REGNUM, подрыв автомобиля произошел 17 января. При взрыве погиб 21 человек, в том числе исполнитель; ранения получили 68 человек.

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