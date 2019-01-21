Обвинённые в коррупции сотрудники «Укргаздобычи» не были задержаны — СМИ

Киев, , 14:56 — REGNUM Ни один из менеджеров компании «Укргаздобыча», обвинённых в коррупции генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, не был задержаны, сообщили журналисты программы «Наши гроши», 21 декабря на сайте проекта.

По состоянию на 2 января Генеральная прокуратура Украины не принимала по отношению к представителям компании никаких мер пресечения, не вручала им подозрения в коррупции.

Аналогичные ответы журналисты получили из национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), датированные 14 и 18 января соответственно.

Сами «задержанные» отказались давать журналистам комментарии.

Напомним, 20 декабря 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил на своей странице в социальной сети Facebook, что правоохранители задержали начальника механико-энергетического департамента «Укргаздобыча» Владимира Микитина и директора по подготовке и транспортировке газа Александр Гордиенко. Их якобы взяли при получении очередной взятки в размере 9 млн гривен.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января 2019 года суд на Украине принял решение обязать антикоррупционные органы возбудить уголовное дело против генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Его подозревают во взяточничестве.

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