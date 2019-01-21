«Аэрофлот» требует наказать блогера Соколовского за унижения и оскорбления

Москва, , 14:44 — REGNUM Законность действий блогера Александра Соколовского может проверить прокуратура. С такой просьбой в надзорное ведомство обратилась компания «Аэрофлот».

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В Московскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте пожаловались сотрудники департамента наземного обеспечения перевозок «Аэрофлота». Поводом для обращения стали нецензурные оскорбления Соколовского в адрес компании. Отмечается, что публикации блогера причиняют сотрудникам компании душевные и физические страдания, заставляют их чувствовать себя униженными, морально подавленными.

«Просим провести проверку действий А. Соколовского и привлечь его к предусмотренной законом административной ответственности. Такое явное неуважение к ведущей авиакомпании России и её работникам со стороны контролирующих органов не может остаться безнаказанным», — приводит агентство городских новостей Москва текст письма.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад за свои поступки пришлось отвечать и однофамильцу Александра, блогеру Руслану Соколовсскому, который летом 2016 года разместил в своём блоге в YouTube видеозапись «ловли покемонов» в екатеринбургском Храме-на-Крови (построенном на месте расстрела семьи Николая II). Ролик имел широкий резонанс, а правоохранительные органы, изучив это и другие произведения юного автора, возбудили уголовное дело по ст. 148 УК РФ за оскорбление религиозных чувств верующих. В мае 2017 года суд приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно. Также ему предписали удалить собственные видеоролики и запретили участвовать в митингах.

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