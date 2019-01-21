Транспортная реформа в Чебоксарах: второй этап

Чебоксары, , 14:30 — REGNUM В столице Чувашии изменят схему движения 11 городских маршрутов. Будет скорректирована траектория движения девяти автобусных и четырёх троллейбусных маршрутов. Планируется, что изменения по автобусным маршрутам начнут действовать до 20 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичной мэрии по итогам интернет-голосования.

Голосование проводилось с 25 декабря по 15 января по городским маршрутам. Опрос проводился в рамках транспортной реформы, которая стартовала в Чебоксарах в декабре 2018 года. Итоги голосования стали основанием для корректировки изменения схем девяти автобусных (№№ 7, 12, 20, 22, 26, 41, 42, 46, 45) и четырех троллейбусных маршрутов (№№ 18, 15, 19, 22). Всего в голосовании приняли участие 3818 человек. Ранее эти вопросы рассмотрела межведомственная комиссия, в состав которой вошли сотрудники администрации, УГАДН, минтранса и Госавтоинспекции Чувашии.

В мэрии отмечают, что для реализации данных решений требуется внесение изменений в муниципальный документ планирования регулярных перевозок. Новая редакция может быть утверждена после проведения оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы.

«По автобусным маршрутам соответствующую работу необходимо провести до 20 февраля, по троллейбусам — до 15 марта. Результаты голосования жителей с учетом экспертных мнений мы принимаем в работу», — заявил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

По его словам, транспортная реформа в городе продолжается. По некоторым маршрутам идут торги, определяются победители. Идёт замена на автобусы большой и средней вместимости. 20−21 января на рейсы вышли «ещё 15 новых автобусов, в январе-феврале ожидаются дополнительные поставки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 декабря в Чебоксарах действуют 24 автобусных маршрута. Были отменены 16 маршрутов, изменилась схема движения 14 маршрутов. Первые дни реформы вызвали наибольшие нарекания и возмущение у жителей юго-западного района Чебоксар — в результате с 4 декабря улучшено транспортное сообщение по направлению юго-западный район — северо-западный район за счёт увеличения числа единиц троллейбусов и рейсов. Вопросы по ряду маршрутов были вынесены на обсуждение.

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