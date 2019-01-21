Минобрнауки выделит 628 млн рублей на поиск опасной информации в сети

Москва, , 14:35 — REGNUM Министерство образования и науки планирует за три года выделить 628 млн рублей на поиск «новейших угроз, деструктивных и антиобщественных явлений и субкультур», распространяющихся среди детей через интернет. Соответствующий законопроект ведомство подготовило совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, поиском информации будет заниматься некоммерческая организация «Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды», которую создали в 2018 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2019 году «Центру» выделят 119,8 млн рублей, в 2020 — 121,4 млн рублей, в 2021 году — 215,8 млн рублей. Организацию возглавит бывший помощник главы Росмолодёжи Денис Заварзин. Как именно будут распределяться средства и как будет происходить поиск угрожающей жизни и здоровью детей информации в интернете, пока не уточняется.

В Минобрнауки пояснили, что летом 2018 года в положение о Росмолодёжи внесли изменения, согласно которым организация может осуществлять мониторинг интернета и искать в нём информацию, несущую угрозу. Однако у агентства нет полномочий по нормативно-правовому регулированию, поэтому проекты постановлений по молодёжной политике вносит Минобразования.

Это не первая инициатива, направленная на поиск опасного для несовершеннолетних контента. В ноябре 2018 года депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект о создании в России «кибердружин». В сентябре 2018 года директор Фонда развития интернета Галина Солдатова представила результаты исследований, из которых следовало, что «риски быстро эволюционируют, появляются специфические моменты — от кибербуллинга до рекрутинга в экстремистские сообщества», а «негативный контент перемещается в закрытые группы, где он недоступен стороннему пользователю». Однако другие эксперты скептически оценили выводы фонда, в том числе о повышении уровня безопасности.

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