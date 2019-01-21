В Екатеринбурге осуждённые за «бойню на Депутатской» обжалуют приговор

Екатеринбург, , 14:35 — REGNUM Виновные в организации массовых беспорядков со стрельбой в цыганском посёлке в Екатеринбурге будут обжаловать приговор Свердловского областного суда. Об этом заявил журналистам после заседания Свердловского областного суда ключевой организатор беспорядков Дмитрий Пестриков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я не согласен с приговором — конечно, нет! Никаких массовых беспорядков я не организовывал. Это не я, это казаки с автоматами вышли и начали стрелять. Конечно, будем обжаловать приговор!» — оперативно сообщил находящийся в стеклянной «клетке» Дмитрий Пестриков.

Так как приговор суда еще не вступил в силу, то потенциально он может быть обжалован.

21 января 2019 года Дмитрию Пестрикову дали 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима как организатору массовых беспорядков со стрельбой. Другие участники возникшей перестрелки также получили сроки — либо около 4 лет колонии общего режима, либо условные сроки до 3 лет. Приговор вынес Свердловский областной суд.

3 сентября 2016 года группа из 25 нападавших вступила в конфликт с четырьмя потерпевшими на улице Депутатской в цыганском посёлке в Екатеринбурге. В ходе противостояния 13 человек получили ранения от огнестрельного оружия, после чего двое из них погибли в тот же день в медицинских учреждениях города.

Сторона потерпевших посчитала приговор обоснованным, однако признала, что суд смягчил наказания обвиняемым. Но будут ли пострадавшие Олег Ш. и Алексей Д. требовать изменения решения, пока неясно.

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