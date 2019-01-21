Названо число миллионеров на Украине

Киев, , 14:29 — REGNUM По итогам 2018 года на Украине оказалось 4817 человек с доходом более 1 миллиона гривен (свыше $35 тыс.), сообщила государственная фискальная служба (ГФС) Украины.

В 2017 году доход свыше миллиона гривен задекларировал всего один человек, отметили в ГФС.

Самому младшему миллионеру семь лет, а старшему — 99 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, и.о. министра здравоохраненияУкраины Ульяна Супрун призвала жителей страны отказаться от чёрной икры и перейти на красную, чтобы спасти редкие виды рыб.

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