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Названо число миллионеров на Украине

Общество

Число успешных жителей Украины выросло на несколько порядков

Киев, 21 января 2019, 14:29 — REGNUM  По итогам 2018 года на Украине оказалось 4817 человек с доходом более 1 миллиона гривен (свыше $35 тыс.), сообщила государственная фискальная служба (ГФС) Украины.

В 2017 году доход свыше миллиона гривен задекларировал всего один человек, отметили в ГФС.

Самому младшему миллионеру семь лет, а старшему — 99 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, и.о. министра здравоохраненияУкраины Ульяна Супрун призвала жителей страны отказаться от чёрной икры и перейти на красную, чтобы спасти редкие виды рыб.

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