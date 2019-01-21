Большинство жителей США полагают, что СМИ не понимают их — опрос

Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Большинство жителей США считают, что средства массовой информации не понимают таких людей, как они, и это чувство особенно распространено среди республиканцев, сообщает на своем сайте исследовательский центр Pew в отчете о проведенном опросе.

В целом, 58% взрослых людей в США считают, что СМИ не понимают их, в то время как 40% считают, что понимают.

Республиканцы, однако, почти в три раза чаще чувствуют, что новостные организации не понимают их (73%), а понятыми себя чувствуют только 25%. Для сравнения, большинство демократов (58%) говорят, что, по их мнению, СМИ их понимают — а нет этого чувства у четырех из десяти демократов.

Согласно анализу данных, собранных среди 5035 взрослых жителей США, республиканцы не только гораздо чаще чувствуют себя неправильно понятыми со стороны СМИ, более того — они чувствуют это независимо от своих привычек в СМИ и демографических характеристик. Около трех четвертей республиканцев, которые очень интересуются новостями (74%), говорят, что новостные организации не понимают таких людей, как они — примерно такая же доля, как среди тех, кто несколько заинтересован (70%) и не заинтересован в новостях (78%).

Однако среди демократов интерес к новостям играет большую роль в том, чувствуют ли они себя неправильно понятыми. Около четверти демократов, которые очень заинтересованы в новостях, чувствуют себя неправильно понятыми (27%), по сравнению с примерно четырьмя из десяти несколько заинтересованных (39%) и примерно половиной тех, кто не заинтересован (52%).

В докладе отмечается, что глубокие различия между республиканцами и демократами в чувстве непонимания новостными организациями в значительной степени соответствуют партийным разделениям в доверии к национальным СМИ и воспринимаемой справедливости в освещении новостей.

Напомним, согласно исследованию фонда Gallup, рекордное число жителей США — 16% — хотят уехать из страны. Самое желаемое направление для миграции — Канада.