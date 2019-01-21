Повреждённый в Магнитогорске дом расселят за несколько этапов

Магнитогорск, Челябинская область, , 14:19 — REGNUM Расселение жильцов пострадавшего после взрыва и частичного обрушения дома в Магнитогорске будет идти в несколько этапов. Об этом губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил на аппаратном совещании в областном правительстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Вначале новое жильё найдут жители седьмого и восьмого подъездов. Предоставление жилья тем, кто потерял прежнее, и отселяемым, является приоритетом. Затем такую возможность получат и остальные.

«Все решения будут приниматься только на основе мнения людей», — пообещал губернатор.

По его поручению уже создана рабочая группа, в которую вошли представители правительства региона, областных минсоцотношений и минстроя, мэрии Магнитогорска, Магнитогорского металлургического комбината и самих жильцов. Ей предстоит разработать и затем представить на утверждение «дорожную карту».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января президент России Владимир Путин поручил расселить всю многоэтажку. Это 12 подъездов. Общий объём затрат на такие цели составит порядка 1,3 млрд рублей. Финансирование будет идти из федерального и областного бюджета, также власти надеются на помощь со стороны ММК.