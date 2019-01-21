На Байкале измерили толщину льда

Иркутск, , 14:18 — REGNUM Спасатели измерили толщину льда на озере Байкал. как сообщили ИА REGNUM в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС РФ, в Ольхонском районе Иркутской области в Мухорском заливе по состоянию на 16 января толщина льда составляла 95 см. В Куркутском заливе — 87 см, в проливе Ольхонские ворота — 43 см.

Толщина льда у Иркутской губы и между мысом Улан-Хада и мысом Кобылья Голова — 45 см.

В Иркутском районе напротив гостиницы «Маяк» толщина льда в 10 метрах от берега составляет 5−6 см, в районе мыса Лиственичный — 8 см. В целом напротив посёлка Листвянка толщина льда варьируется от 5 до 35 см.

Спасатели напоминают, что толщина льда на озере неоднородна. Гораздо более важным показателем в вопросе безопасности является наличие промоин и трещин на льду. Однако Байкал — живой организм, и ситуация на озере меняется стремительно, поэтому данные по трещинам и промоинам получить проблематично.

Также в ведомстве уточнили, что спасатели Сахюртинского поисково-спасательного подразделения совместно с инспекторами Маломорского инспекторского участка ГИМС в январе выполнили работы по вешкованию опасных участков в районе мысов Улан-Хада (толщина льда — 50 см) и Улирба (43 см).

«Именно в этом месте из-за сильного течения, а также выходов придонного газа и тёплых вод, возникают коварные промоины и уходят под лёд автомобили. Ежегодно мы делаем замеры толщины льда и ограждаем опасный участок», — приводит сегодня, 21 января, группа «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ» в соцсети «ВКонтакте» слова начальника Сахюртинского поисково-спасательного подразделения Валерия Николаева.