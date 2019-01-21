В Циолковском открылся музей истории и развития космодрома «Восточный»

Циолковский, Амурская область, , 14:12 — REGNUM В Музее истории создания и работы космодрома «Восточный» (город Циолковский, Амурская область) состоялся День открытых дверей, сообщает 21 января пресс-служба Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры.

«Семьи сотрудников филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» смогли увидеть экспозицию, посвященную первому запуску с космодрома, который состоялся 27 апреля 2016 года, побывать в космосе на кресле виртуальной реальности и узнать об особенностях самого современного космодрома России с использованием медиа-панели», — говорится в сообщении.

Музей истории создания и работы космодрома Восточный создается по инициативе филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» в административном здании Промышленной строительно-эксплуатационной базы. В дальнейшем здесь появятся экспозиции посвященные Истории создания космодрома Восточный, городу Циолковский — его истории и развитию, Всероссийской студенческой стройке.

В музее можно будет узнать о предприятиях ракетно-космической отрасли, которые работают на космодроме, посмотреть фотографии основных событий, произошедших на «Восточном» с момента его основания, увидеть фото людей, внесших вклад в строительство и развитие космодрома, и множество других экспозиций, касающихся истории и развития российской космонавтики.

Читайте также: У космодрома «Восточный» появился собственный сайт