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В Циолковском открылся музей истории и развития космодрома «Восточный»

Общество

Посетителям представили экспозицию, посвященную первому запуску с космодрома в 2016 году

Циолковский, Амурская область, 21 января 2019, 14:12 — REGNUM  В Музее истории создания и работы космодрома «Восточный» (город Циолковский, Амурская область) состоялся День открытых дверей, сообщает 21 января пресс-служба Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры.

«Семьи сотрудников филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» смогли увидеть экспозицию, посвященную первому запуску с космодрома, который состоялся 27 апреля 2016 года, побывать в космосе на кресле виртуальной реальности и узнать об особенностях самого современного космодрома России с использованием медиа-панели», — говорится в сообщении.

Музей истории создания и работы космодрома Восточный создается по инициативе филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» в административном здании Промышленной строительно-эксплуатационной базы. В дальнейшем здесь появятся экспозиции посвященные Истории создания космодрома Восточный, городу Циолковский — его истории и развитию, Всероссийской студенческой стройке.

В музее можно будет узнать о предприятиях ракетно-космической отрасли, которые работают на космодроме, посмотреть фотографии основных событий, произошедших на «Восточном» с момента его основания, увидеть фото людей, внесших вклад в строительство и развитие космодрома, и множество других экспозиций, касающихся истории и развития российской космонавтики.

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