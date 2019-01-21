Вспышка кори во Владимирской области: в больницах началась вакцинация

Владимир, , 14:12 — REGNUM Во Владимирской области началась дополнительная вакцинация жителей против кори. Такие меры приняты из-за вспышки заболевания в регионе, сообщили 21 января в пресс-службе областной администрации. Привиться все желающие могут в поликлиниках. Вакцинация проводится в том числе и по субботам.

«Противокоревая вакцина имеется в наличии во всех учреждениях региона, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило о вспышке кори во Владимирской области. По данным на 15 января, корью в области заболели 25 человек, среди них пятеро детей.

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