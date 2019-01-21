Мэр Назрани поднял зарплату дворникам, снизив ее чиновникам

Магас, , 14:08 — REGNUM Мэр города Назрани Алихан Тумгоев решил повысить заработную плату дворникам. Сотрудники коммунальных служб, принимающих непосредственное участие в уборке города, должны получать больше, чем их руководство, которое сидит в тепле, пока те работают, считает градоначальник.

Такое мнение он высказал в ходе встречи с дворниками. О своем разговоре с коммунальными работниками Тумгоев написал на своей странице в Instagram. Он отметил, что «зарплата простых коммунальщиков, которые работают в любую погоду, будет увеличена, а бухгалтерии и руководству предприятия — сокращена».

«Я, глава города, постоянно слежу за санитарным состоянием в муниципальном образовании, хожу, собираю пакеты с мусором, а вы сидите в бухгалтерии в тепле. Так не пойдет. С сегодняшнего дня я не позволю вам отсиживаться в бухгалтерии ни в субботу, ни в воскресенье», — приводит слова Тумгоева «Интерфакс».

По данным издания, речь идет о городской службе ЖКХ, которая является структурой мэрии и обслуживает городские округа города Назрани.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров уволил руководителя жилищно-коммунального хозяйства Магаса Мустафу Хулагова и заместителя главы администрации города по вопросам строительства и ЖКХ Казбека Бекова. Причиной увольнения стало неудовлетворительное санитарное состояние столицы республики.