На Кубани приставы арестовали самолет

Краснодар, , 14:07 — REGNUM Самолет Alpha Trainer арестовали краснодарские судебные приставы за долги хозяина самолета перед коммерческим банком, сообщила пресс-служба УФССП по краю.

Решение об обращении взыскания на имущество неплательщика, находящееся в залоге у кредитной организации ранее вынес Савеловский суд Москвы. Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Центральному округу Краснодара, которые и возбудили исполнительное производство.

Сложностью оказалось найти имущество: информация о том, что воздушное судно находится на площадке «Свободный» поселка Афипского, оказалась не соответствующей действительности. С помощью повторного запроса в Федеральное агентство воздушного транспорта позволил установить, что самолет находится в Динском районе Краснодарского края на хуторе Белевцы. Сейчас самолет Alpha Trainer арестован и оставлен на ответственное хранение без права пользования.

Alpha Trainer — легкомоторный двухместный самолет. Используется для обучения в школах пилотов. Стоимость может достигать 100 тыс. евро.