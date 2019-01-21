В США осуждены члены группы, оставлявшие пищу и воду нелегальным мигрантам

Финикс , США, , 14:10 — REGNUM Четырем членам группы «Нет больше смертей» в США грозит срок тюремного заключения в шесть месяцев и возможный штраф в размере $500, сообщает 21 января NBC.

Участники группы осуждены после того, как оставляли еду и воду для мигрантов, пересекающих удаленный заповедник дикой природы на границе США и Мексики в 2017 году. Еще четверо других участников группы «Нет больше смертей» предстанут перед судом в следующем месяце по аналогичному поводу.

Девятый участник, Скотт Уоррен, также сталкивается с обвинениями в укрывательстве и сокрытии преступлений после того, как в прошлом году он якобы предоставил еду, воду, кровати и чистую одежду двум нелегальным иммигрантам, — суд над ним должен начаться в мае.

Судья Объединенного окружного суда штата Бернардо Веласко указал, что добровольцы — Натали Хоффман, Уна Холкомб, Мадлен Хузе и Заачила Орозко — не получили разрешения на въезд в заповедник Кабеса Приета или не следовали правилам министерства внутренних дел во время нахождения там.

Группа «Нет больше смерти» описала еду и воду, которые добровольцы оставляли мигрантам в убежище площадью 860 000 акров, расположенном в штате Аризона, как необходимые для спасения жизни. В пресс-релизе группа заявила, что с 2001 года в этом районе погибло 155 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп раскритиковал Мексику за бездействие в отношении мигрантов.