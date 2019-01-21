В Саудовской Аравии в тюрьме скончался священнослужитель

Эр-Рияд, , 14:06 — REGNUM Известный священнослужитель Шейх Ахмед аль-Амари умер в тюрьме Саудовской Аравии, сообщает 21 января Anadolu Ajansi.

Причиной смерти религиозного проповедника называют халатность, допущенную тюремными врачами.

Аль-Амари раньше занимал должность декана в Исламском университете Медины. Правозащитники обвинили власти королевства в преднамеренном убийстве проповедника.

Напомним, священнослужитель был арестован в августе 2018 года, так как считался противником правящего режима в королевстве.

Эр-Рияд периодически подвергается критике за жестокое обращение с оппозицией. Наиболее громким скандалом стало убийство американского журналиста Джамаля Хшогги в консульстве Саудовской Аравии в Турции.

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