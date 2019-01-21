В Севастополе чаще всего природоохранные законы нарушают охотники

Севастополь, , 13:54 — REGNUM Почти половина нарушений природоохранного законодательства в Севастополе в 2018 году пришлась на долю местных любителей охоты. Об этом 21 января на совещании в правительстве города-героя сообщил начальник Севприроднадзора Сергей Самойлов.

«Она составляет более 40% от всех нарушений, обнаруженных ведомством в 2018 году. Зачастую это связанно с тем, что охотники несвоевременно сдают лицензии», — подчеркнул специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников потребовал в полтора раза увеличить штат инспекторов Севприроднадзора, а также «почистить» структуру от ненужных звеньев.

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