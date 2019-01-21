Потерпевшие в «бойне» в цыганском посёлке в Екатеринбурге боятся мести

Екатеринбург, , 13:57 — REGNUM Пострадавшие в ходе массовых беспорядков с участием оружия по улице Депутатской в цыганском посёлке в Екатеринбурге опасаются мести преступников после их выхода на свободу. Об этом заявила адвокат потерпевшего Елена Афанасьева после судебного заседания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Все потерпевшие хотят знать, когда будут виновники, когда, в частности, Дмитрий П. будет освобождён. Чтобы контролировать настроения, чтобы ситуации с местью просто не повторилось. Исходя из опыта сентября 2016 года, потерпевшие могут предполагать, что П. может предпринять новую попытку мести».

Афанасьева уточнила, что подала потерпевших проинформируют, когда отбывшие наказание виновники нападения выйдут на свободу. На заседании областного суда защитник присутствовала одна, и потерпевших в зале заседания не было, так как Олег Ш. сейчас проживает не в Екатеринбурге, а Алексей Д. «занят воспитанием детей», добавила адвокат.

До суда потерпевшим регулярно присылали угрозы, которые прекратились после того, как дело об инциденте поступило в суд, напомнила Афанасьева.

По мнению защитника, решение суда она считает обоснованным, хотя суд и отнесся «чуть помягче к своим приговорам». Афанасьева планирует обсудить справедливость сегодняшнего решения с потерпевшими.

Напомним, 21 января 2019 года Свердловский областной суд определил наказания для виновников массовых беспорядков с насилием и стрельбой в цыганском посёлке 3 сентября 2016 года. Организатор конфликта Дмитрий П. получил 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Остальные нападавшие в основном получили либо около 4 лет колонии общего режима, либо условные сроки до 3 лет. Также суд изъял несколько сотен тысяч рублей у виновников для покрытия материального ущерба и процессуальных издержек.

Конфликт 3 сентября 2016 года проходил с участием двух организованных групп — 25 человек со стороны нападавших и 4 человек со второй стороны. После столкновения 13 участников получили огнестрельные ранения, после которых двое погибли в этот же день в больницах города.

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