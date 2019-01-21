О возгорании дома купца Зверькова в Звенигороде: «Мог быть поджог»

Звенигород, Московская область, , 13:57 — REGNUM Возгорание объекта культурного наследия Дома купца Зверкова в Звенигороде вполне вероятно могло произойти вследствие поджога. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила член Общественной палаты Московской области Мария Болшакова.

По её словам, инцидент произошёл при попустительстве местной администрации после решения Московской областной думы объединить Одинцовский и Звенигородский районы в единый округ.

«Пожарно-огневое градопланирование в Звенигороде — частая практика решения задач. Вполне вероятно, что это мог быть поджог. Пусть этим занимаются компетентные органы», — отметила она.

Болшакова уточнила, что в последние годы в Звенигороде произошёл сильный экономический упадок. В настоящий момент город фактически является банкротом, существует сильная нехватка рабочих мест и есть проблемы бесконечной точечной застройки, например, начал застраиваться молокозавод, на территории хлебозавода открыли мойку, также закрылась старая городская библиотека.

Тем временем, Московская областная дума уже приняла решение включить Звенигород в городской округ Одинцово, куда войдут также Одинцовский район и город Одинцово.

«Это целенаправленное отсасывание ресурсов города — пока не объединили, нужно успеть отнять. Только Мособлдума приняла решение, начали гореть дома. Кому это выгодно? Уж точно не Одинцовскому городскому округу, который декларирует, что хочет делать здесь туристическую тропу», — считает Болшакова.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 января в городе Звенигороде Московской области произошло возгорание выявленного объекта культурного наследия — Дома купца Зверькова, возведённого в конце XIX века.

Ранее градозащитники обратились к городским властям с просьбой законсервировать заброшенный объект.

Читайте подробнее: В Звенигороде произошло возгорание объекта культурного наследия