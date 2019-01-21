В Кабардино-Балкарии умерла самая «взрослая» жительница в мире Нану Шаова

Нальчик, , 13:39 — REGNUM В Кабардино-Балкарии ушла из жизни Нану Шаова. Рекордсменке «Книги рекордов России» было 128 лет. Долгожительница, проживавшая в Баксанском районе, считалась старейшей жительницей страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, самым пожилым гражданином России долгожительницу признали в 2017 году. В то время ей было 127 лет. Нане Шаовой вручили сертификат «Книги рекордов России». Главный редактор издания Станислав Коненко при этом подчеркнул, что уроженка Кабардино-Балкарии также признана самой «взрослой» женщиной в мире.

Напомним, Кавказ издавна славится числом долгожителей. Да и средний возраст жителей республик СКФО уже перевалил за 80. В 2018 году власти Ингушетии подтвердили намерение оспаривать титул самого пожилого жителя Земли японца Масадзо Нонака. По словам главы республики Юнус-Бека Евкурова, в Ингушетии проживает Аппаз Илиев, который старше японца на 10 лет.

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