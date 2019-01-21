Власти Москвы рассказали, куда потрачены деньги с парковок

Москва, , 13:31 — REGNUM В районе Москвы Восточное Дегунино обустроены дворы на средства, полученные от платных парковок. Об этом 21 января сообщает Единый транспортный портал Транспортного комплекса столицы.

Названы две улицы, где проводились работы — 800-летия Москвы и Дубнинская. Были благоустроены детские площадки, отремонтированы дороги, установлены антипарковочные столбики и обустроены контейнерные площадки. За подробным отчётом о проделанных работах предложили обратиться на сайт районной управы.

В сообщении также напомнили, что деньги, полученные от платных парковок, тратят на проекты по благоустройству. Выборы проекта проходят с помощью голосования на портале «Активный гражданин».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве этой зимой увеличена стоимость и изменились условия платной парковки. Теперь цена одного часа достигает 380 рублей. Кроме того, удвоились штрафы за неоплату парковки до 5 тысяч рублей.