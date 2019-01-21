Белгородцы протестуют против новых правил благоустройства

Белгород, , 13:30 — REGNUM В Белгороде 20 января у Дома офицеров на улице Куйбышева прошёл митинг против новой редакции правил благоустройства, которая обязывает собственников жилья самостоятельно убирать прилегающую к дому территорию или оплачивать эти работы. Как сообщил портал Go31, протестное мероприятие собрало более 450 человек.

Согласно новым правилам, жители многоквартирных домов должны наводить порядок на прилегающей территории радиусом пять метров, жители частных домов — 10 метров, предприниматели — 15 метров. Тротуары вдоль проезжей части в эти территории не входят. На «своей» земле владельцам нужно будет самостоятельно поддерживать порядок — убирать мусор и опавшие листья, выкашивать сорняки и поливать зелёные насаждения.

Этот перечень обязанностей уже является компромиссным. Изначально список обязанностей, который депутаты хотели переложить на плечи жильцов, включал также уборку снега, обработку тротуаров противогололедными материалами, уборку засохших деревьев, вывоз травы и очистку ливневой канализации.

По словам директора ООО «УК Центральная» Юрия Амельченко, эти территории сейчас и так содержатся управляющими компаниями так что доплачивать белгородцам не придется. Чиновники и депутаты добавляют, что сознательные жильцы уже давно участвуют в благоустройстве прилежащих к домам территорий, разбивая клумбы и выходя на субботники.

Однако белгородцам не понравилось, что добровольный труд с утверждением новой редакции правил станет принудительным. При этом они считают, что «смягчение» границ в документе — следствие протеста, которого не было в других муниципалитетах.

«То, что нам предлагают, уже не оброк и не барщина, а косвенное налогообложение или подневольный труд. Мы будем вынуждены выходить на общие территории с газонокосилками, граблями и мешками под угрозой штрафа. Согласно правилам, штрафные санкции предусматривают наказание для граждан в размере двух и пяти тысяч рублей, а для юрлиц — от 20 до 80 тысяч рублей», — заявила на митинге депутат горсовета Екатерина Клоповская.

Итогом митинга стало обращение против новых правил благоустройства под которым подписались более 450 человек. Документ направят в городской совет депутатов и в прокуратуру.

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