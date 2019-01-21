Human Rights Watch осудила Минск за приговор по «делу регнумовцев»

Минск, , 12:52 — REGNUM В 2018 году власти Белоруссии продолжали преследовать и притеснять активистов гражданского общества, юристов, представителей СМИ и правозащитных групп. Об этом говорится в опубликованном на сайте Human Rights Watch ежегодном докладе правозащитной организации world_report_2019.

«В феврале 2018 года белорусские суды вынесли условные приговоры к пяти годам лишения свободы Юрию Павловцу, Дмитрию Алимкину и Сергею Шиптенко — блогерам с русскоязычных сайтов Regnum, Lenta.ru и EADaily, за фиктивные обвинения в разжигании экстремизма и распространении социальной розни между Россией и Белоруссией. Юрий Павловец и Сергей Шиптенко обратились в Верховный суд, который оставил в силе приговор», — сказано в докладе.

Отметим, что на самом деле приговор Павловцу, Шиптенко и Алимкину вынесен 2 февраля 2018 года Мингорсудом. Затем, 14 июня он был рассмотрен и оставлен без изменений апелляционным определением Коллегии по уголовным делам Верховного суда Белоруссии. В конце того же года Шиптенко и его защитник обжаловали приговор у заместителя председателя Верховного суда, получив в сентябре ответ Руслана Анискевича об оставлении обвинительного приговора в силе.

Три белорусских публициста провели 14 месяцев в следственном изоляторе по сфабрикованному в Следственном комитете политически мотивированному уголовному делу за критику русофобии и национализма в Белоруссии. В итоге журналисты и публицисты (по версии HRW — блогеры) получили по пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года по статье 130 УК Белоруссии («экстремизм»). Дело получило международную известность как «дело пророссийских публицистов», так как все трое не только критиковали власти и прозападную русофобствующую оппозицию, но также выражали идеи общерусского единства и поддерживали интеграцию Белоруссии с Россией.

Human Rights Watch отметила также десятки других случаев преследования журналистов в Белоруссии, отметив «дело БелТА» — резонансное уголовное дело, длящееся до сих пор. Его фигурантами являются сотрудники негосударственных СМИ, которые пользовались официозом, монополией на который обладало государственное информационное агентство БелТА. При этом по белорусской Конституции монополизация информации запрещена.

Кроме того, HRW негативно оценила изменённый властями в 2018 году закон о СМИ, ужесточающий и до этого жёсткие рамки свободы слова и выражения мнений, а также применение смертной казни в Белоруссии — единственной стране в Европе, где выносятся и исполняются смертные приговоры. Упомянуто также уголовное дело в отношении основателя информационного агентства БелаПАН Александра (Алеся) Липая, обвинённого в неуплате налогов и умершего летом 2018 года.

Упомянуто также об отказе правительства Белоруссии сотрудничать со спецдокладчиком Комитета ООН по правам человека Миклошем Харасти, назначенным в 2012 году и критиковавшим репрессивный режим в постсоветской республике. Есть также ссылка на апрельскую резолюцию Европарламента, который выразил сожаление в связи с продолжающимися преследованиями белорусских активистов, политиков и журналистов.

Любопытно, что ни одна из белорусских организаций, называющих себя правозащитными, в своих годовых отчётах даже не упомянула о «деле регнумовцев» («деле пророссийских публицистов»), а до этого не оказывала преследуемым за взгляды никакой помощи. При этом спецдокладчик КПЧ ООН по Белоруссии в своём июньском докладе упомянул Шиптенко, Алимкина и Павловца.

Более того: белорусские псевдоправозащитники, выпячивающие реальные и мнимые ущемления интересов местных русофобов и сексуальных меньшинств, активно противодействовали упоминанию об этом уголовном деле зарубежными правозащитными организациями.