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В Алма-Ате разработали мастер-план по развитию горного туризма

Общество

Предусмотрено строительство 470 км новых горных троп

Алма-Ата, Казахстан, 21 января 2019, 12:49 — REGNUM  Австрийская компания Master Concept разработала мастер-план по развитию горного кластера вокруг Алма-Аты до 2030 года, сообщили 21 января в пресс-службе акимата (администрации) города.

Генеральный директор компании Гернот Ляйтнер отметил, что горный кластер в Алма-Атинской области имеет большой туристический потенциал. Мастер-планом предусмотрено строительство 470 км новых горных троп, 85 км велосипедных троп, 45 км конных маршрутов и 250 км лыжных трасс.

Аким Алма-Аты Бауыржан Байбек провел совместно с руководством области выездное совещание и проверил все горные локации региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября 2018 года доцент кафедры географии и ландшафтоведения географического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Хорошев заявил, что проект горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайляу в Алма-Атинской области Казахстана не учитывает селевую и сейсмическую опасность.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: проект курорта в Казахстане не учитывает землетрясения и сели

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Туризм
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