Эхо ЧМ-2018: временный пешеходный мост в Москве реконструируют

Москва, , 12:44 — REGNUM В Москве планируется реконструировать временный пешеходный мост через Третье транспортное кольцо (ТТК), сообщила журналистам 21 января и.о. председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объект расположен в районе Даниловский. Мост обслуживает территорию бывшего завода имени Лихачёва (ЗИЛ). По словам Пятовой, градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы согласилась предоставить земельный участок на улице Автозаводская, владение 23. Площадь участка составляет 0,44 га.

И.о. председателя Москомстройинвеста уточнила, что мост был построен как временный объект перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Она отметила, что финансирование работ возьмёт на себя инвестор. При этом объект после проведения работ будет передан в собственность столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве отреставрируют скульптуру Дианы-охотницы усадьбы «Останкино».

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве отреставрируют скульптуру Дианы-охотницы усадьбы «Останкино»