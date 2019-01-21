В Южной Корее все чаще отказываются от похорон в пользу кремации — СМИ

Сеул, , 12:45 — REGNUM Родственники умерших в Южной Корее все чаще стали прибегать к услугекремации, сообщает телеканал YTN со ссылкой на свои источники.

Согласно статистическим данным, в 2017 году на кремацию пришлось 84,6%, по сравнению с 1993 г. данный показатель вырос в 4,4 раза. Предполагается, что к 2022 году этот показатель может превысить 90%.

По городам страны, чаще всего к кремации прибегают в г. Пусане — 93%, г. Сеуле — 89%, Тэгу — 85%, на о. Чеджу наблюдается самый низкий показатель — 69%.

Как сообщает информационный источник, в провинции Кёнгидо наблюдается острая нехватка крематориев. Министерство здравоохранения и социального обеспечения страны сообщило, что выделит 40,8 млрд вон (~$36,06 млн) в этом году на решение этой проблемы.