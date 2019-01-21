История станет ближе: в Твери оцифровывают старинные метрические книги

Тверь, , 12:34 — REGNUM В Тверской области в цифровой формат переводят метрические книги с первой трети XVIII века по 1918 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, в перспективе книги в цифровом виде будут выложены в открытый доступ, чтобы все желающие могли изучить и составить свои родословные. Именно внедрение современных технологий, увеличение числа оцифрованных источников, повышение оперативности предоставления информации гражданам в числе ключевых направлений работы государственного архива региона назвал губернатор Игорь Руденя.

«Необходимо обеспечить сохранение архивной документации в электронном виде. Кроме того, важно развивать выставочную деятельность, чтобы школьники, жители области могли лучше узнать нашу историю», — считает Игорь Руденя.

Сейчас в цифровой формат переводятся метрические книги, в которые до революции 1917 года записывались даты крещений, венчаний и отпеваний, пока — документы церквей на западе Тверской губернии. Сейчас часть этой территории относится к Псковской области. Затем будут оцифрованы метрические книги других тверских уездов. Общий объем работы составляет сотни тысяч страниц.

Работу по оцифровке генеалогических документов, находящихся на хранении в архиве Тверской области, планируют завершить в течение двух ближайших лет — в этом поможет современный планетарный сканер, предназначенный специально для копирования книг и сброшюрованных документов, который в декабре 2018 года поступил в Государственный архив Тверской области

В будущем документы в цифровом виде планируется выложить в открытый доступ на сайте Госархива региона — пока заглянуть в метрические книги можно только в читальном зале по предварительному заказу.

Отметим, что Государственный архив Тверской области является одним из крупнейших архивохранилищ России. Здесь находится около 1,6 млн дел за период с XIV века до наших дней. В 2017 году госархив Тверской области подписал соглашение о сотрудничестве с областной научной библиотекой им. А.М. Горького об объединении данных библиотечного фонда архива с тверской региональной электронной библиотекой (ТРЭБ). Ресурсы ТРЭБ представлены электронными каталогами «Горьковки» и других библиотек региона.