Счастливчик из Северной Осетии выиграл в лотерею 9 млн рублей

Владикавказ, , 12:33 — REGNUM Удача выпала прямо в начале 2019 года жителю североосетинского города Моздока. Он стал лотерейным миллионером. Выигрыш жителя Северной Осетии составил 9 млн рублей. Это первый выигрыш, превысивший миллион, на Северном Кавказе в наступившем году, отметили в пресс-службе «Столото».

Имя счастливчика пока неизвестно. Однако подробности того, как ему улыбнулась удача, в компании рассказали. Так, стоимость билета лотереи «12/24», который принес победителю удачу, составила всего 60 рублей. При этом ни одного номера из тиража он не угадал. В этом и заключалась суть игры: по правилам, чтобы выиграть, участнику нужно было верно отметить либо все числа комбинации, либо ни одного.

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Стоит отметить, что в 2018 году в Северо-Кавказском федеральном округе стали лотерейными миллионерами 33 человека. Рекорд округа был зафиксирован в 2017 году, когда один из жителей выиграл в лотерею 100 млн рублей.