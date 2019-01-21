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Потерявший в Магнитогорске свою семью таджик переведён из реанимации

Общество

Сейчас он находится в отделении травматологии

Челябинск, 21 января 2019, 12:28 — REGNUM  В Челябинске гражданин Таджикистана, который потерял при обрушении многоэтажки в Магнитогорске свою супругу и троих детей, переведён из реанимации. Сейчас он находится отделение травматологии и ортопедии Челябинской областной клинической больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве.

Медсёстры купили ему на прощание тапочки и пижаму. Сам пациент отметил в разговоре с медиками, что уже хорошо хорошо себя чувствует и сейчас готовится к выписке.

«Здесь лучше, чем в реанимации, потому что я могу сам вставать и ходить везде», — сказал гражданин.

Проведать его уже приезжали родственники. К общению с прессой гражданин пока не готов, так как ему мешает установленная в горле трахеостома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданин Таджикистана оказался рано утром 31 декабря под завалами седьмого подъезда многоэтажки в Магнитогорске среди многих других жильцов. Его нашли живым. При этом супруга и трое детей гражданина погибли.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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