Потерявший в Магнитогорске свою семью таджик переведён из реанимации

Челябинск, , 12:28 — REGNUM В Челябинске гражданин Таджикистана, который потерял при обрушении многоэтажки в Магнитогорске свою супругу и троих детей, переведён из реанимации. Сейчас он находится отделение травматологии и ортопедии Челябинской областной клинической больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве.

Медсёстры купили ему на прощание тапочки и пижаму. Сам пациент отметил в разговоре с медиками, что уже хорошо хорошо себя чувствует и сейчас готовится к выписке.

«Здесь лучше, чем в реанимации, потому что я могу сам вставать и ходить везде», — сказал гражданин.

Проведать его уже приезжали родственники. К общению с прессой гражданин пока не готов, так как ему мешает установленная в горле трахеостома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданин Таджикистана оказался рано утром 31 декабря под завалами седьмого подъезда многоэтажки в Магнитогорске среди многих других жильцов. Его нашли живым. При этом супруга и трое детей гражданина погибли.