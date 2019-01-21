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В сети обеспокоились современным состоянием экологии

Общество

На Reddit в топ вышла запись, демонстрирующая стремительное таяние ледников

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В сети обеспокоились современным состоянием экологии
Иллюстрация: Скриншот страницы Reddit
Таяние ледника в Альпах

Берн, 21 января 2019, 12:43 — REGNUM  Флешмоб «2009 против 2019», в котором пользователи сравнивают свои актуальные снимки с фотографиями десятилетней разницей, по-новому предстал на Reddit. Пользователь с ником Mono420 опубликовал снимок ледника в Альпах, демонстрирующий интенсивность таяния северных льдов. Запись серьезно озаботила юзеров и собрала более 128 тыс. положительных голосов.

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Таяние ледника в Альпах
Иллюстрация: Скриншот страницы Reddit
Таяние ледника в Альпах

«Изменения за 10 лет, которые реально должны нас волновать», — подписал Mono420.

Пользователи заметили, что снимок справа, показывающий современное состояние ледника Трифтглечер в швейцарских Альпах, увеличен, и нашли его оригинал. Фотография демонстрирует, что ситуация еще хуже, чем кажется. Юзеры признались, что увиденное производит сильное впечатление.

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Современное состояние ледника в Альпах
Иллюстрация: Скриншот страницы The Washington Post
Современное состояние ледника в Альпах

«Это в миллион раз депрессивнее», — пишет splendid_potato.

«Ледник в Альпах — не проблема. Проблема заключается в глобальном среднем повышении температуры и экваториальном опустынивании, которым оно будет сопровождаться», — отметил pm_me_ur_big_balls.

Некоторые пользователи заметили, что человечество знает об этой проблеме уже не один десяток лет, и посоветовали просто наслаждаться текущим моментом. Другие же засомневались, стоит ли заводить детей, если планета достанется им в таком состоянии.

Ранее ученые Калифорнийского университета в Ирвайне выяснили, что Антарктида сейчас теряет в шесть раз больше льда, чем сорок лет назад. Отмечается, что ускорение таяния может привести к повышению уровня моря на метр к 2100 году. Это может стать причиной затопления населенных островов, в том числе Мальдивских и Сейшельских, мест обитания диких животных и потере источников пресной воды.

Читайте ранее в этом сюжете: Из 2009 в 2019: в соцсетях сравнивают фото с разницей в десять лет

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