В новгородской колонии впервые устроили крещенские купания

Великий Новгород, , 12:13 — REGNUM В исправительной колонии №7 под Великим Новгородом на праздник Крещения устроили купания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), такая возможность осуждённым в Новгородской области была предоставлена впервые.

«Администрация учреждения, учитывая, что православная вера играет огромную роль в воспитательной работе с осуждёнными, пошла им навстречу», — сообщили в пресс-службе.

Специально для праздника на промышленной зоне колонии изготовили купель в виде огромной деревянной бочки, которую установили рядом с храмом святого благоверного князя Владимира Ярославовича Новгородского чудотворца — храм был открыт 15 лет назад на территории жилой зоны колонии. Воду в купели освятил настоятель храма протоиерей Георгий Косовец.

Отмечается, что из более тысячи человек, отбывающих наказание в колонии, в крещенских купаниях приняли участие только десять человек — только те желающие, кто получил допуск от сотрудников медицинской санитарной части.

Всего в Великом Новгороде, по данным городского управления по делам ГО и ЧС, в крещенских купаниях приняли участие около 6,5 тыс. человек. По традиции, массовые купания были организованы на обоих берегах реки Волхов.