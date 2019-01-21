Сеул, 21 января 2019, 13:18 — REGNUM В 2018 году правительство Республики Корея выплатило рекордный объём пособий по безработице. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на статистические данные министерства занятости и труда. В 2018 году пособия получили 1,39 млн человек, что на 160 тысяч больше, чем в 2017-м. При этом объем средств был значительно выше — 5,9 миллиарда долларов, а в 2017 году общая сумма выплат составила лишь 3,2 миллиарда. Такой резкий рост обусловлен увеличением пособий по безработице на фоне усиливающихся проблем на рынке труда. В 2018 году безработными являлись 3,8% дееспособных южнокорейцев — это наивысший показатель с 2001 года. В абсолютных же показателях число безработных увеличилось, так как выросло и количество дееспособных граждан, и составило 1,073 млн человек — рекордный уровень за последние 18 лет. Отмечается, что число безработных превышает 1 миллион уже третий год подряд. Всего в Республике Корея проживает около 52 миллионов человек.
В Южной Корее выдано $6 млрд в 2018 г. в качестве пособий по безработице
Также растёт и количество самих безработных
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