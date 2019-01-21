Понедельник, 21 Января 2019 года
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Силовики проверяют информацию о «минировании» зданий в Магнитогорске

Общество

Население просят не поддаваться на провокации

Магнитогорск, Челябинская область, 21 января 2019, 12:09 — REGNUM  В Магнитогорске силовики проверяют информацию о возможном минировании нескольких зданий. Письма о возможных взрывах поступили в несколько социальных учреждений, сообщают очевидцы.

В группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» граждане сообщают о том, что учащиеся одной из школ были эвакуированы.

В силовых структурах заявляют о том, что проверяют сообщения о якобы минировании объектов. А городские власти призывают население не поддаваться на провокации. Как ранее сообщало ИА REGNUM, они выступили к гражданам со специальным обращением.

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