Силовики проверяют информацию о «минировании» зданий в Магнитогорске

Магнитогорск, Челябинская область, , 12:09 — REGNUM В Магнитогорске силовики проверяют информацию о возможном минировании нескольких зданий. Письма о возможных взрывах поступили в несколько социальных учреждений, сообщают очевидцы.

В группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» граждане сообщают о том, что учащиеся одной из школ были эвакуированы.

В силовых структурах заявляют о том, что проверяют сообщения о якобы минировании объектов. А городские власти призывают население не поддаваться на провокации. Как ранее сообщало ИА REGNUM, они выступили к гражданам со специальным обращением.