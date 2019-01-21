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В одном из многоэтажных домов Екатеринбурга объявили карантин по кори

Общество

Ранее медики провели профилактические мероприятия в доме №9 по улице Павла Шаманова

Екатеринбург, 21 января 2019, 11:54 — REGNUM  В Екатеринбурге медики проводят комплекс мероприятий по недопущению распространения кори в доме №7 по улице Павла Шаманова в микрорайоне Академический. Идёт проверка жильцов на предмет наличия прививок, а также проводится вакцинация граждан.

По данным городского информационного портала «Е1», выполняются все те же мероприятия, что и 18-го числа в доме №9 по улице Павла Шаманова. Также на данный момент в городе зарегистрирована три случая заболевания корью.

Напомним, что в 2019 году первый случай заболевания корью был зафиксирован у непривитого ребёнка, проживающего в доме по улице Совхозной на Эльмаше. В целях профилактики медики провели противоэпидемические мероприятия во всём доме.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Свердловской области произошла вспышка заболеваемостью корью в ходе которой от опасной инфекции пострадали 76 человек.

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