В Москве отреставрируют скульптуру Дианы-охотницы усадьбы «Останкино»

Москва, , 11:44 — REGNUM Скульптуры Дианы-Охотницы и Нимфы, которые ранее украшали северный вход главного дома усадьбы «Останкино» в Москве ждёт реставрация. В настоящее время «Мосреставрация» ищет подрядчика для проведения этих работ. Соответствующий конкурс уже объявлен, сообщает столичный департамент по конкурентной политике.

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Первоочередные работы по реставрации мифологических героев Древней Греции доверят победителю конкурса с ограниченным участием.

Подать заявки на участие можно до 4 февраля 2019 года, а уже 7 февраля будет названо имя победителя конкурса. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,9 млн рублей. Работы по восстановлению объектов должны начаться в апреле и завершиться до конца ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года Главное управление государственной экспертизы России (Главгосэкспертиза) одобрило проект реконструкции

здания дворца-театра в усадьбе «Останкино», расположенной на северо-востоке Москвы, и прилегающей к нему парковой зоны. Работы планируется провести в обеих частях паркового комплекса — в старой и новой.

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