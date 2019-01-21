В Японии скончался старейший житель планеты

Токио, , 11:44 — REGNUM В Японии в возрасте 113 лет скончался старейший житель планеты Масазо Нонака, сообщает 21 января Anadolu Ajansi.

Согласно книге рекордов Гиннеса Нонака был старейшим человеком в мире, данный статус он обрел в апреле 2018 года, после смерти другого долгожителя. У мужчины было шесть братьев и одна сестра, а также пятеро детей.

Напомним, в настоящее время зафиксированным долгожителем из когда-либо живших на планете является гражданка Франции Жанна Луиза Кальман, скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 лет.

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