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В Новой Москве появится предприятие пищевой промышленности

Общество

Внутреннюю территорию комплекса планируют благоустроить

Москва, 21 января 2019, 12:06 — REGNUM  В поселении Воскресенское ТиНАО Москвы планируется построить предприятие пищевой промышленности. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 января в пресс-службе Москомархитектуры.

По словам главы ведомства, здание органично впишется в окружающую застройку.

«Интерьеры выполнят из экологически чистых негорючих материалов с соблюдением всех нормативов, частично в отделке будет использоваться высококачественная штукатурка и кирпичная кладка», — уточнил он.

Согласно планировочному решению, здание будет иметь четыре этажа, их разделят на административную часть и холодильный комплекс. В первом блоке появятся офисы, помещения погрузочно-разгрузочной зоны, цех упаковки пищевой продукции, техническая зона и пост охраны. В втором блоке, кроме камер заморозки, оборудуют складское помещение и транспортный коридор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Москомархитектуры заявил о строительстве на территории Новомосковского округа научно-производственного комплекса. Общий объём зданий составит около 18 тыс. квадратных метров.

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