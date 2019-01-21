В Томске освоили сборку образовательных модулей с технологиями VR/AR

Томск, , 11:37 — REGNUM Прототип платформы для сборки образовательных модулей с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) создали учёные и студенты Института прикладной математики и компьютерных наук Томского государственного университета совместно со специалистами IT-компании Rubius. Об этом 21 января сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что первым продуктом разработчиков стало приложение для преподавателей безопасности жизнедеятельности (БЖД). Оно позволит студентам отрабатывать навыки поведения в чрезвычайных ситуациях.

Библиотека инструментов, необходимых для создания образовательных модулей по БЖД, объединяет около ста интерактивных трёхмерных моделей, позволяющих создавать виртуальную среду обучения и отрабатывать действия в условиях пожара. В модуле есть кнопки сигнализации, огнетушители, емкости с песком, пожарные гидранты и рукава, элементы окружения и интерьера и другие.

Первый тестовый доступ учащихся к платформе намечен на апрель-май этого года. Введение первого образовательного модуля в реальный образовательный процесс запланировано на 2019−2020 учебный год.

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